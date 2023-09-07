屏東65歲蔡姓老翁7日因不明原因騎單車闖入大埔平交道，導致北上的區間車（3054車次）來不及煞車直接撞上，蔡翁搶救後不治。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東南州鄉大埔平交道7日上午發生一起死亡事故，65歲蔡姓老翁因不明原因騎單車闖入平交道，導致北上的區間車（3054車次）來不及煞車直接撞上，蔡翁頭部受到嚴重撞擊導致有開放性傷口，四肢還變形，送醫後左腳遭截肢，經搶救近2小時後，醫生9時17分宣告不治。

據了解，65歲蔡翁是在地南州人，7日早上近7時許騎單車行經大埔平交道時，恰巧遇上正在進行中的北上區間車（3054車次），照理說他應該要停下來等火車行駛過後才通行，不料卻直接闖入平交道，導致火車來不及煞車直接撞上，蔡翁受傷嚴重、當場意識模糊，隨即被送往東港安泰醫院搶救。

東港安泰醫院指出，蔡翁是7時30分被送至醫院，傷勢相當嚴重，頭部因被嚴重撞擊導致有開放性傷口，四肢也變形，當中左腳因太過嚴重而截肢，臀部也有大面積開放性傷口，經搶救後，9時17分宣告不治。

鐵警指出，該案目前已完成蒐證，詳細經過與原因待釐清中。