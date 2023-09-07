海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉5日輕生亡，鄭男家屬6日到營區招魂，並質疑鄭男被軍中「集體謀殺」，希望國防部長邱國正能釐清真相。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉（排長）5日清晨發現在子儀營區軍舍旁輕生，得年23歲。昨日鄭男父母親等家屬到營區招魂，質疑兒子死亡不單純，當時國防部長邱國正也到營區了解，遇到鄭男家屬主動上前致歉，鄭母哭著向邱國正雙膝下跪拜託，希望邱國正還鄭男一個公道、交待，並釐清真相，邱國正也單膝下跪扶著鄭母，承諾「一定會給好的交待」

5日清晨6時許海軍陸戰隊99旅子儀營區部隊集合時，遲遲未見鄭男報到，隨後官兵在營區四處尋找，最後在軍舍榕樹下，找到懸吊已死亡的鄭男。

鄭男家屬得知噩耗後來到案發現場，鄭母哽咽表示鄭男是被軍方「集體謀殺」。鄭母說，鄭男開朗樂觀又孝順，他在家中排行第4，見到父母親工作辛苦掙錢養家，為了減輕家中負擔，原本想考警察但自知考不上，所以選擇讀軍校當軍人，替國家效力。

鄭母說，鄭男案發當天凌晨，曾打電話跟她抱怨，稱連長等軍方長官一直逼他，讓他都不敢請假，連外出被酒駕犯撞到送醫後堅持回到營區、一直寫悔過書，寫到他無法休息睡覺，讓她不滿指出「軍方不近人情嗎？」

軍方在案發後回應，理解家屬的想法與疑問，對此感到遺憾，會配合憲兵與高雄地檢署調查。初步相驗鄭姓中尉是窒息死亡，如果家屬對死因有意見，會再安排複驗。

邱國正昨日前往營區，見到鄭男家屬後，立即上前向家屬致歉，鄭母見到邱國正來，立即握著邱國正的手，並雙膝下跪，邱國正趕緊單膝跪地扶著鄭母，鄭母哽咽向邱國正說：「拜託部長，這麼乖的兒子，把他交給國家，如果戰死就算了」、「他犯了什麼錯嗎？一定要幫他討回公道，我要真相請告訴我！」

邱國正表示，代表國防部所有官兵來致歉，而真相也會給答案，且絕對會有佐證資料，但會讓家長覺得合理，雖然可能沒辦法全力接受，會朝這個方面努力。

邱國正指出，他知道要把心放平靜是苛求，但也請家屬冷靜。他年輕也是這樣走過來，他也是過來人，當初年紀高的、級別高的不教他、疏離他，他也是受不了。

邱國正強調，他在大家長的份上，一定會把疑問講清楚，該要懲處的人員也一定會法辦「給一個好的交待」。

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