苗栗縣警局所屬24個偏遠派出所目前因警力不足而暫停運作，圖為停止運作的後龍鎮南勢派出所。（謝明俊攝）

行政院人事總處與內政部人事處6日赴苗栗縣警局視察宣導服勤新制，加班時數由原先的每個月80個小時，恢復到過去的100個小時，先前因限縮加班時數，縣警局將24個偏遠派出所警力集中上班，引來許多偏鄉部落居民安全疑慮。縣警局7日強調，官警加班時數增加回100個小時，是內政部人事處同意，並且24個偏遠派出所警力並非「撤離」而是「調配」至較大分駐所或派出所集中執勤，希望縣民們多加體諒警力不足之處，縣警局未來精算警力狀況，再決定是否恢復這24個偏遠派出所原有運作。

因應新修訂公務人員服務法中公務人員上班時數及加班時數限制，原本去年12月間提出警察機關外勤人員的加班時數，上限為每個月60個小時，後來因應各警察機關反映60個小時嚴重不足，影響勤務編排運作，因此，在今年元旦正式施行時，警察機關外勤人員的加班時數上修至每個月80個小時。

但由於每個月80個小時，仍不足以運用在偏遠派出所警方分配上，因此，苗栗縣警局仍依先前規畫，將24個偏遠派出所的警力「集中執勤」而原有「放空」的派出所則予上鎖，員警配槍及子彈等應勤裝備，也全部撤離，僅安排巡邏員警巡邏經過派出所時看望一下。

經過各警察機關一再向警政署反映每個月80個小時的加班時數，仍不足應付實際勤務工作的警力需求，因此，警政署再度向內政部請求請增加加班時數下，內政部人事處同意增加至每個月100個小時，並報請行政院人事總處核准後，於9月1日起正式實施，6日上午，行政院人事總處、內政部人事處等視察苗栗縣警局時也對這項重要事項作出宣達。

苗栗縣警局指出，警政署在接獲各地警察機關反應新制限縮時數，嚴重影響轄區治安工作維護，經向內政部反應修正「警察機關輪班輪休人員實施要點」其中第5條特殊性每月以不超過100小時，並取消3個月不得超過240小時的限制，並於今年9月1日起生效。

只是這個加班時數在短短不到10個月內，就連續改了3次，讓員警也「霧煞煞」，到底當初有關單位為何不聽取警局建議，逕自下調加班時數，現在碰到困境再改回來，政策的不穩定也讓基層官警無所適從了。