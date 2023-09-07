擁有「一代鐵肺歌后」稱號的香港歌手甄妮，近期替好友李玟在社群上控訴《中國好聲音》；然而，她在最新貼文留言區中突然提到「陶子」陶晶瑩，她透露，當年去對方的節目宣傳時突遭改期，但事後陶晶瑩親自打電話給她致歉。

甄妮今（7）日稍早有感而發在臉書寫下：「這世界最難得是個『真』，最缺也是個『真』」此外，她還在留言區中提到「宣傳期曾排有陶子的訪問節目，她臨時因事改期，而我住HK的，有其它行程，只能做罷，但她是唯一親自打電話给我致歉的人」，令外界聯想到兩人當年的誤會。

甄妮突爆出曾接到陶晶瑩電話向她致歉。（圖／擷取自甄妮臉書）

陶晶瑩在2007年時曾被大陸媒體報導，將甄妮列為「不想訪問」的藝人之一，讓甄妮得知後，想起過去要上陶晶瑩主持的《愛上陶花園》時，突被臨時取消通告，讓甄妮氣到對媒體說：「誰膽子那麽大，敢取消我的通告，我認為陶子最好解釋一下，否則，這個話題會隨著我繞著世界」。

然而，事後陶晶瑩得知後急喊冤，表示將針對不實傳言採取法律行動，「我希望把態度展現出來，不然這種不負責任的爆料今後沒完沒了」。