北市府青年事務委員會網站被議員質疑「掛掉了」，研考會回應，網站於9月1日下架。（摘自北市府青年事務委員會網站）

台北市長蔣萬安拋成立「青年局」政見，並預估2025年成立。民進黨台北市議員簡舒培發現，教育部青年署全國青諮網中，主委仍掛前台北市長柯文哲，台北市政府青年事務委員會則「掛掉」，螺絲掉滿地，遑論關心年輕人需求。研考會回應，北市府已於6月組成青年局籌備工作小組，預計2025年成立。

簡舒培說明，教育部青年署建置全國青諮網，匯聚中央和地方青年事務相關單位的資訊，協助年輕人獲取各地方政府青年政策資源。為讓地方青年資源更即時，青諮網開放給各縣市政府自行更新地方政府資料。

她批評，蔣萬安上任市長8個多月，全國青諮網上台北市青年主委仍是柯文哲，委員仍是柯市府名單，螺絲掉滿地，還遑論關心年輕人的需求。

簡舒培炮轟，台北市政府的青年事務委員會網站也「掛掉了」，蔣萬安號稱自己最重視年輕人權益，卻連網站基本資料更新都做不到，實在傻眼。

研考會回覆，北市府已於6月組成青年局籌備工作小組，預計2025年成立青年局，由副市長林奕華擔任召集人；籌備工作小組分為政策業務組，由青委會主協辦機關擔任成員，制度預算組則由人事、主計、財政及法務機關擔任成員，並邀請府外對青年發展能提供具體政策建議者組成青年顧問組。

研考會表示，北市府青年事務委員會本屆任期於8月31日屆期，網站已於9月1日下架，青諮網北市青委會相關資料則於9月5日下架。