文化部攜手高雄市政府和數位發展部，10月將在高雄舉辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，首波活動以高雄市現存開業最久的百貨公司，更是高雄8年級生的童年回憶「大立空中樂園」為演出場地，打造單日限定版的空中LIVE HOUSE。

今日高市文化局推出首波演唱卡司，由金曲歌王Leo王、金曲34最佳台語男歌手入圍的周自從以及集結「盪在空中」「濁水溪公社」等台灣樂迷心中的傳奇經典樂手組成的樂團-庵心自在所，以國語及閩南語方言為主要語言創作，不論是搖滾還是饒舌，雷鬼或是流行，呈現台灣創作樂團的多元且迷人的樣貌。

文化部長史哲表示，首屆TTXC台灣文化科技大會要讓民眾體驗最尖端的科技潮流，更希望有深度的文化內容。文化部特別以「國家語言整體發展方案」支持，要民眾在充滿回憶的娛樂場域，在演出中體會台灣多元的文化魅力。

高雄市長陳其邁表示，1984年開幕的大立百貨，見證了高雄商圈發展近40年，超過1／3個世紀裡承載了高雄人許多共同的兒時回憶，頂樓的露天空遊憩設施更是當時候高雄首屈一指的豪華景點，要說是當年人氣打卡勝地也絕對不為過。這次活動直接將舞台搭進樂園裡，配上高雄獨家城市夜景，絕對是絕無僅有的一場時空回憶。