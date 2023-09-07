進入暑假旅遊旺季，台灣高鐵8月合併營收為42.02億元，月增3.26%，年增24.86%，為今年4月以來單月新高，累計前8月合併營收為327.3億元，年增48.68%。 台灣高鐵公司自即日起，推出「瘋玩秋冬旅遊季」、「集團飯店優惠」以及「國旅聯票優惠」等三大聯票專案(適用出發日期均自10月1日至12月31日止)，其中入住長榮、洛碁及和逸慕軒三家「集團飯店」，選擇高鐵飯店聯票訂房加購高鐵票享65折，「瘋玩秋冬旅遊季」專案精選全台超過150家飯店，加購高鐵票享7折；此外，透過指定平台購買國旅聯票，加購高鐵票則享75折。

台灣高鐵表示，飯店聯票「瘋玩秋冬旅遊季」專案，提供旅客於飯店官網訂房，即享不限班次、車廂（標準對號座或商務車廂）的高鐵票7折優惠(疏運期間為8折)，同時專案訂房再享房型升等、午茶點心或經典伴手禮等各種超值好康，一次滿足旅客食宿及交通需求。