TravelMate P6 14 (TMP614-53)甫得到2023紅點設計獎產品設計獎肯定，專為企業中高階主管打造的 輕薄美型商務筆電。僅1.1公斤輕盈機身，具15.5小時長效電池續航力，14吋 WUXGA 1920 x 1200解析度的霧面螢幕，也可選備OLED顯示器；搭載第13 代 Intel Core i5-1335U / Intel Core i7-1355U處理器，同時經過Intel EvoTM平台認證，具備電池快充、電池壽命、反應速度、立即喚醒及智慧協作等多項體驗指標的要求，另外還有Acer 使用者感測技術會在您離開時鎖定螢幕，協助保護螢幕內的資訊；內建8 GB DDR5 記憶體、512 GB PCIe SSD。

TravelMate P4 14(TMP414RN-53)具備360度翻轉式軸承、及內附收納式觸控筆的設計，是為業務型、新創公司等長時間在外工作且有簡報需求的商務客設計，1.4kg輕薄機身，具10小時長效電池續航力，14吋 WUXGA 1920 x 1200解析度的霧面螢幕；搭載第13 代 Intel Core i5-1335U / Intel Core i7-1355U處理器；內建16 GB DDR4 記憶體、512 GB PCIe SSD。

TravelMate P2 16(TMP216-51)是款高CP值且擴充性高、耐用的機種，是為一般上班族設計，16吋 WUXGA 1920 x 1200解析度的霧面螢幕、不到2kg，具13小時長效電池續航力；搭載第13代Intel Core i5-1335U/Intel Core i7-1355U處理器；內建8 GB DDR4 記憶體、512 GB PCIe SSD。

TravelMate P系列具MIL-STD 810H軍規認證，軍用等級的耐用度、加強IO連接埠防護，還有全新升級的Dust Defender 除塵技術，每6小時風扇自動啟動清潔功能，最大限度地減少灰塵堆積，維持高效穩定的系統運作；透過紅外線攝影機或指紋辨識器安全登入，享受便捷的登入方式兼顧隱私，透過Windows的安全硬體結合信賴平台模組2.0（TPM 2.0），提供開箱即用的安全防護。