墨西哥最高法院今天推翻一項將墮胎視為刑事犯罪的聯邦法律，維持先前認定墮胎罪違憲的裁決，同時允許聯邦醫療系統為墮胎提供服務。

路透社報導，由11名法官組成的墨西哥最高法院2021年裁定墮胎罪違憲，但這番裁決僅適用於墨西哥北部的案件發源地科阿韋拉州（Coahuila）。

在主要信奉天主教的墨西哥，今天的裁決增加了墨西哥女性尋求墮胎的管道，也代表墮胎權倡議者的重大勝利。

這項裁決也成了拉丁美洲近幾年來掀起生育權浪潮的最新進展。與此同時，美國最高法院2022年推翻憲法保障墮胎權，50州有近半數推出禁止或嚴格限制墮胎的措施。

致力於爭取墮胎權的「生殖選擇資訊團體」（Information Group on Reproductive Choice，GIRE）副主任佛達（Isabel Fulda）說：「如果沒有科阿韋拉州兩年前的例子，我們就不會有今天這項裁決，但我想說，今天的裁決影響力更大，尤其是在尋求墮胎管道這方面。」

最高法院支持「生殖選擇資訊團體」對聯邦刑法提出質疑，並宣布國內法中將墮胎視為犯罪的部分將不再有效。

最高法院發布在前稱推特（Twitter）的社群媒體平台X發表聲明說，聯邦刑法中的墮胎部分違憲，侵犯了有生育能力者的權利。

墮胎權倡議者表示，這項裁決將為聯邦醫療系統提供墮胎服務打開大門，隨著墨西哥考慮集中醫療服務，這一點將變得愈來愈重要。

自最高法院2021年判定墮胎罪違憲後，墨西哥全國32州在廢除相應刑法條文上的行動進展緩慢。

最高法院與「生殖選擇資訊團體」均支持墮胎除罪化，值此之際，阿瓜斯卡連特斯（Aguascalientes）上個月成為墨西哥第12個墮胎除罪化的州。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120907