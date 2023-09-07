今年鳳還巢回到老東家海盜成為絕美故事的前國聯MVP「海賊王」麥卡勤（Andrew McCutchen），本季打擊表現仍保持一定水準，不料球季尾聲受到阿基里斯腱撕裂影響，確定本賽季提前關機，不再上陣。

5日主場交手釀酒人，麥卡勤在第3打席擊出二壘安打後腳部不適，換局時由防護員攙扶走進板凳區，隔天開始就沒有被列入先發名單，直至7日才被擺進10天傷兵名單，由於左腳阿基里斯腱部分撕裂，麥卡勤將穿上防護靴6周，雖然不須進行手術，但等同於賽季報銷。

本季以1年500萬美元合約重返海盜，36歲的麥卡勤被認為擔任休息室精神領袖的作用較大，但他以實質表現證明自己仍是可靠戰力，本賽季出賽112場，麥卡勤繳出2成56打擊率、12轟和43分打點，職業生涯已經累積299轟，距離300大關僅剩一步之遙。

這次受傷替麥卡勤的健康狀態帶來陰霾，不過預計仍可趕上明年春訓，且麥卡勤受訪時不斷表達下賽季重返海盜的希望，可望在明年達成大聯盟生涯300轟的里程碑。海盜球團也將從3A升上內野手崔歐羅（Jared Triolo），頂替麥卡勤在26人名單的位置。