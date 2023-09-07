北市京華城工地吊車「倒栽蔥」翻覆 駕駛已脫困受輕傷 11:052023/09/07 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市京華城工地發生吊車翻覆意外。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市京華城拆除後的新建工地，7日上午8時許發生工地意外，一輛吊車不慎倒頭栽翻覆，車上30歲駕駛一度受困在車內，消防人員將駕駛救出後，發現他僅有手臂壓傷，意識清醒，已將他送醫治療，工安發生原因將由勞檢單位調查釐清。 國3火燒車！他急搶救貨品 慘遭追撞「卡車底」命危 京華城工地吊車「倒栽蔥」翻覆 鼎越開發說話了 北市「最貴社宅」蟑螂亂竄、飄尿味 住戶崩潰怒拉白布條抗議 #駕駛 #北市 #翻覆 #吊車 #京華城 也許您會感興趣 推薦閱讀 國三南向197K「追撞起火」 駕駛卡車底命危 21:012023/09/06 社會 台東倒樹太胖了 吊車後輪朝天「打瞌睡」 15:022023/09/06 生活 實境挑戰48小時探索台北 北市率團赴首爾推廣觀光 17:502023/09/06 生活 駕車經交叉路見地面這個字不遵守 男子撞死人獲緩刑 12:242023/09/06 社會 國民黨台北市立委選情 蔣萬安曝這2區陷困難、中正萬華需整合 16:512023/09/06 政治 北巿京華城舊址「吊車倒栽蔥」駕駛受困搶救中 09:422023/09/07 社會 北市青委會主委仍掛柯文哲 綠議員批蔣萬安：螺絲掉滿地 10:572023/09/07 政治 國民黨中正萬華陷分裂危機 鍾小平：會向黃呂錦茹「負荊請罪」 11:452023/09/07 政治 挑戰48小時探索台北 北市率團赴首爾推觀光 19:252023/09/06 生活 北市「資收大軍」成效不彰 明年停辦 16:532023/09/06 生活 中央客委會駁「主委難約」反指北市找立委要錢 北市客委會回應了 10:322023/09/07 政治 台64線曳引車自撞翻覆「四輪朝天」車頭全毀 08:162023/09/07 社會 應曉薇喊話鍾小平放手 願一起退選「禮讓郭昭巖」 10:532023/09/07 政治 董座遭控挪用4000萬公款 北市再興小學回應了 20:462023/09/06 生活 琵琶大師吳蠻重返台灣 奏響北市國開季音樂會 15:132023/09/06 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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