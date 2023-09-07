北市京華城拆除後的新建工地，7日上午8時許發生工地意外，一輛吊車不慎倒頭栽翻覆，車上30歲駕駛一度受困在車內，消防人員將駕駛救出後，發現他僅有手臂壓傷，意識清醒，已將他送醫治療，工安發生原因將由勞檢單位調查釐清。