民眾黨立委陳琬惠先前爆料，光電業者蔡清旭疑涉入台南88槍擊案，痛批台鹽綠能與蔡私相授受，她今日再開記者會，披露台鹽綠能前董座辭職後，混入了許多英系人馬進駐，主導公司會議，批評綠營權貴將手伸入光電，已成鍊金大本營，並質疑這就是民進黨主席賴清德的「再度擦亮清廉、勤政、愛鄉土的招牌」嗎？

陳琬惠指出，台鹽綠能台南學甲中洲段的漁電共生案場，原本也是要交給蔡清旭的宸峰工程，但她先前披露蔡清旭的狀況後，台鹽綠能竟偷偷摸摸地，將簽約主體更換為福州有限公司，但這家公司過去根本不是綠能相關業者，為何可以承接做漁電共生案場的設計業務？背後是否還是蔡清旭，經濟部應說清楚。

陳琬惠說，王美花在國會備詢或行政調查報告中，完全將責任推給台鹽綠能前董座陳啟昱，聲稱對方將88槍擊關鍵人蔡清旭在內的4大民股引入，當時經濟部曾表達反對，但陳作為經濟部派任的公股代表，卻不受控制，拿著國家資源赤裸裸地利益輸送，難道主管機關經濟部一點責任都沒有？還是以後公股代表可以有樣學樣？

另外，陳啟昱2021年辭職後，由現任內政部次長吳容輝接任董座至今年1月底，令人震驚的是，吳容輝竟然任用同樣與英系關係密切、曾為力暘能源EPC下包商的吳博鑫擔任總經理，吳博鑫再聘用英系大將陳文宏的哥哥陳文龍擔任特助，主導會議。

陳琬惠批評，任用吳博鑫的專業考量是什麼？為何經濟部同意核定吳博鑫為總經理？把國家推動綠能的公司都交給民進黨派系的人操控，到底是什麼用人標準。

陳琬惠也質疑台鹽綠能和雲豹關係，台鹽綠能與外商合作的台南北門漁電共生案場，雲豹公司是負責協助電業籌設，在雲豹建議下，台鹽綠能改與一間縱橫家公司簽約辦理電業籌設，該公司聯絡地址、聯絡人與雲豹相同，後續雲豹也入主該外商在台灣成立的恩富資本太陽能公司。

陳琬惠說，據她掌握，吳容輝不想支付縱橫家公司上億元的費用，是雲豹能源創辦人張建偉出面要錢後，最終仍支付，請問吳原本不想付錢的原因是什麼？為何她跟經濟部調閱台鹽綠能跟恩富資本與縱橫家公司的合約資料，卻不肯提供，究竟在幫誰遮掩？