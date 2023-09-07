「我認為我們已經距離升息周期的峰頂更近了。但是我並不是說，我們已經處於頂端，因為我們還要開會」，貝利在國會上對議員說：「但我認為，從當前的證據來看，我們離這個目標更近了」。

在貝利對英國議會財政委員會發表評論後，英國2年期和10年期英國國債殖利率率跌至當日低點。

但是行長從在今年五月對議會說，央行更接近利率峰值。但隨後英國央行在六月和八月分別上調利率。

英國央行高級官員在最近幾周強調，即使利率接近峰頂，也不太可能迅速回落，因為央行試圖確保通膨壓力能被擠出經濟體系。

在周三的答詢中，行長說，英國通膨正走向顯著的下降，但是目前不清楚工資成長速度會緩和多少。英國工資成長速度最近創下歷史新高。

貝利說：「許多指標目前正在變動，正如我們預期的那樣，並正在發出訊號，通膨率將繼續下降。正如我多次說過的那樣，我認為到今年底通膨將相當明顯下降」。

「現在的問題是，隨著整體通膨下降，我們也會看到通膨預期繼續下降嗎？這會反映在工資談判中嗎」？

英國央行副行長Jon Cunliffe在同一場財政委員會會議上說：「在我看來，勞動力市場仍然緩慢降溫」。他補充說，薪酬的上升壓力正在顯現。

Cunliffe還表示，英國央行看到了經濟方面喜憂參半的訊號，通常的情況這是一種轉折點。