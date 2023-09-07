00713自2022年9月起改為季配息，至今四次除息年化配息率落在5.81%至7.46%，加上今年以來含息報酬達33.58%，優於台股ETF平均22.50%，高息低波特色吸引眾多存股族將其作為存股標的，加上00713為3、6、9、12月除息，能與1、4、7、10月除息的元大高股息(0056)，2、5、8、11月除息的元大臺灣ESG永續(00850) 組成月配息組合，同步帶動00713投資人數持續成長。

元大投信表示，老字號國民ETF0056，與甫除息的00850、即將於9月除息的00713，分別有不同選股邏輯，投資人組月配息組合除了「挑高股息」，還要挑「不同選股邏輯」，比起倚靠單一ETF，組合多檔ETF同樣可以每月領息，並更加彰顯分散投資風險的功能。

00713具備高息低波選股特色，0056為連續13年填息紀錄保持人，00850則是唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，三檔ETF涵蓋「低波動」、「高股息」與「成長性」三大投資面向，同時持有更可望月月領息、享有穩定現金流。