李玟抗議大陸選秀節目《中國好聲音》賽制不公後，疑似在節目上遭間接報復，哭訴遭羞辱的錄音檔流出後，引發外界嘩然，曾參加第二季的鍾偉強（Simon）日前受訪時，除了公開力挺李玟，更揭發該節目不為人知的內幕。

鍾偉強受訪時公開力挺李玟，他表示身為歌手有自己的原則，更何況李玟是該節目的導師，勢必得給予對方尊重，如果用強硬的方式去逼迫對方，甚至剝削她的尊嚴，這行徑無非就是錯的，更何況李玟不計任何酬勞，甚至抱病參加節目，看到她在舞台上不舒服的樣子，當下就該暫停所有錄影，不難看出在為李玟抱屈。

鍾偉強參加《中國好聲音》片段(32:00起)。（影片／ sohutv Youtube）

鍾偉強接著揭發節目內幕，指出當時燦星拿出合約要他簽署，沒想到竟長達9年，讓他嚇到連忙追問：「合約會否對名次有影響」，對方表示不排除有此事發生，畢竟若比賽成績很好，最後反倒被別人挖角，這樣電視台豈非做了白工。雖然知道電視台在保護自己的利益，但他仍舊沒有答應簽下合約，更強調事後明顯感受到對方不開心。

鍾偉強目前已經69歲，但唱功依舊了得，1977年參加歌唱比賽時，曾打敗張國榮成為該年冠軍，2013年參加《中國好聲音》第二季，成為汪峰組的學員，精湛演唱功力引發關注，身為歌唱老師的他，目前則是自組製作公司創作音樂。