網紅四叉貓6日在臉書發文，曝光民眾黨製作的新一批背心照片，其中赫然出現呂美玲的名字。基隆市議員呂美玲日前因為與民眾口角爆發爭議，被網友封為「討打姊」，後退出國民黨。7日上午發現，呂美玲服務處門口遭人貼大字報，信箱也塞入黑函，服務處已報警處理。

呂美玲服務處的王姓顧問表示，7日上午7時許，發現服務處的信箱裡，被塞了5張黑函，上面寫著「基隆港沒加蓋趕快去跳」、「中共走狗」、「欠打」等字眼，王姓顧問痛批這種行徑非常惡劣。

除信箱遭塞入黑函外，據了解，6日深夜還有附近民眾發現，呂美玲服務處大門口也遭貼滿大字報，內容與黑函差不多。經民眾報案，已經大字報撕下，但7日上午到現場，還能看到大字報拆除後的痕跡。

王姓顧問表示，先前爭議事件發生後，服務處每天都接獲恐嚇電話，24小時都有，整整接了一個月，導致在地民眾需要幫忙服務時，電話都打不進來。好不容易近來風波比較停歇了，事情又掀起風波。王姓顧問透露，呂美玲夫婦目前出國，至於呂是否加入民眾黨，他表示不知情。

台灣民眾黨基隆市黨部主委林毓峯表示，黨部在幾個月前就積極拜會現任及前任市議員爭取認同，也希望能夠加入民眾黨。至於呂美玲是否已經加入民眾黨，林毓峯並未否認，僅表示呂美玲是否願意對外公布，黨部尊重當事人決定。

呂美玲先前因祥豐營區彈藥庫遷移議題，與民眾發生口角，脫口而出「討中共打」引發爭議。事後她主動退出國民黨，當時基隆政壇就傳出她加入民眾黨的傳聞，但當事人低調不願回應。本想這個風波會隨著時間過去，沒想到四叉貓在臉書貼出的一張照片，又讓她捲入風波的核心。