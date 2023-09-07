天后李玟（CoCo）生前擔任綜藝節目《好聲音》慘遭羞辱，消息一出引起觀眾躂伐，目前節目已在8月底正式停播，而製作單位「燦星文化傳媒」月初發出律師聲明，針對學員花錢買冠軍、資本控制傳言喊告，令外界相當傻眼。對此，身為李玟生前摯友的甄妮在今（7）日發聲，堅定表示，「其實我們的努力沒白費，停播洩股已是我們的成功」。

《好聲音》爆出種種黑料後，節目宣告停播，所屬電視台浙江廣電集團發出聲明，針對觀眾和網友對節目提出的建議，「我們會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝」，但製作單位卻發表律師聲明，對於各種傳言喊告，讓許多觀眾痛批根本沒在反省。

不過，甄妮今日一早6點多寫下鼓勵字句，坦然表示：「其實我們的努力，沒白費，停播洩股己是我們的成功。告慰CoCo在天之靈」。只是對於官方政策，甄妮並不抱有期待，「此事鬧得人仰馬翻，臉面何存？要罸不罸要懲不懲，已不是你我能左右的。良心」。

事實上，甄妮已經為李玟在節目受辱一事頻頻發聲，強調沒有結果就不能停，若有結果就立刻停止，「這是我的承諾」，展現不屈不饒的決心，她也相當關心傳出帶頭霸凌李玟的節目組的副導演柳驪之去向，頻頻點名她，「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停板」、「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧」。