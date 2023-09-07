四季島號是由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗景，巧妙呈現春夏秋冬四季變換。（雄獅旅遊提供／陳祐誠台北傳真）

旅遊型態改變加上環保意識抬頭，鐵道觀光熱潮持續加溫，雄獅旅遊看好國際鐵道觀光發展，內部還成立鐵道旅遊事業處，搶攻每年逾10億元的商機。國境解封後，台灣旅客一窩蜂往日本跑，雄獅精選出台灣及日本10大必搭特色觀光列車，讓旅客按圖索驥。

雄獅旅遊表示，日本有6大區域型觀光列車，包括號稱日本最緩慢的九州「COTO COTO列車」，帶旅客以15至40公里速度，一邊沿途欣賞九州福智山、香春岳等自然美景，一邊品嘗由九州米其林餐廳主廚監製的法式料理；有東北美食餐廳列車之稱的「東北（TOHOKU）EMOTION」饗食列車，裝潢具有歐式風情、餐飲採用東北當季食材烹製，雪白列車行駛在海岸線上，彷彿漂浮大海中的浪花。

雄獅也與日本JR四國合作，打造「2024四國3大觀光列車」遊程，讓旅客一次可以搭乘千年物語、伊予灘物語、時代黎明物語等3種觀光列車，還將前往日本3大秘境之一的德島祖谷，及道後溫泉等；行駛於新潟的「越後心動鐵道雪月花號」，擁有日本最大型玻璃車窗，眺望日本海與壯麗的妙高山脈景色，並品嚐當地產的山珍與海味。

日本還有3大頂級奢華寢台列車，分別為九州七星、曙光瑞風以及TRAIN SUITE四季島。曙光瑞風號有「移動式星級酒店」之稱，是日本頂級豪華寢台列車之一，TRAIN SUITE四季島是由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗景，從香檳色外觀到以春夏秋冬四季變換為主題的精美室內空間設計，將乘坐過程成為極致美學享受。

台灣鐵道旅遊日益受到國際旅客矚目，行銷至海外獲得不錯迴響，雄獅指出，鳴日號在2024年第1季已有海外包列需求，客群以北美、日本、港澳為主，未來將增派英、日語車服及導覽人員，以服務多元的國際旅客。