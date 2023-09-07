米可白（本名趙亦瑄）和「尾牙大王」謝銘傑有一段5年婚姻，恢復單身後，她積極朝戲劇發展，米可白近期穿搭也有大尺度改變，辣穿低胸、細肩帶解放上圍，好身材相當吸睛，而談到感情話題，米可白罕見談到再婚，她大方說：「必須先找到對象」，還表示她不急，但媽媽很急。

米可白2014年和「尾牙大王」謝銘傑結婚，婚姻維持5年，2019年宣布離婚，米可白去年還被拍到和建築業小開熱戀。恢復單身4年，她昨（6日）曬出旅遊照，並發文：「她好像公主啊～很漂亮的新娘～對婚姻的看法？必須先找到對象～」。

談到婚姻，米可白不急，倒是媽媽很急，還常常收到關切的簡訊，勸她「年紀也有了，還是要生寶寶喔！」米可白則說：「我要先有對象啊！不然我跟誰生」，還透露媽媽怕她之後老了會很孤單。

米可白日前才被盜圖，被網友發現在交友軟體有自稱是「多多」的帳號，頭像放米可白的照片，還在七夕情人節發文：「單身情人節終於結束了」，此舉讓米可白氣炸，緊急澄清：「我本人沒有用交友App，如果看到疑似我的照片，請幫我檢舉」，還向盜圖網友喊話：「如果你缺對象，請靠自己找」。