新竹市長高虹安。(資料照)

民進黨新竹市議員、前市長林智堅助理楊玲宜日前在臉書發文，指控新竹市長高虹安出入「百萬名車代步接送」，雖市府澄清高名下沒有車子，為節省市府資源，行程常會請一同前往的友人協助，但仍引發討論。針對市府的回應，資深媒體人康仁俊昨(6日)在政論節目中談到，「這句話聽起來就有點怪」。

資深媒體人康仁俊在《新聞面對面》中談到，事件是一件事情，比較介意回應部分，市府回應說高虹安跑周末地方行程是為節省市府資源，「所以常會請一同前往的友人做協助」，他認為這句話聽起來就有點怪，因為不管周一到周日，市長只要跑的行程都算公務行程，因此市長不需要有什麼8點打卡的事情，且地方的行程基本上就叫做公務行程，「我認為這個說法是在洗白，意思就是說高虹安不是像大家講的那樣，什麼通通要用公家資源」。

康仁俊進一步指出，對於一般民眾來說，如果你今天在當立委時，什麼資源都是要大家出公積金或什麼，自己出得錢很少，那你說今天這樣，「聽起來像凹嘛」，「我也不知道為什麼公務行程會有民間友人陪同，這個聽起來很怪，我認為這個解釋就是想告訴大家『沒有沒有，高虹安不是這種人』，但無助於解答這個問題，因為公務行程，光明正大派公務車有什麼問題？」