新北市一名班姓男子，2017年10月於母親過世後並未辦理火化、除戶等手續，反將遺體冰於冰箱，這一冰，時間竟長達6年。班男同時偽造用印詐領社會福利金，直至社工前往關懷時，國中女兒無意透露「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，全案方才得以曝光。士林地院日前審結，依偽造文書等罪，判處班男9月有期徒刑，得易科罰金27萬，並追回犯罪所得75萬9244元。

針對法院為何僅判處涉案班男9月徒刑，《法律白話文》解釋，如若被告於裁判確定前有多個行為犯多項罪名，為節省司法資源，法院原則上將一併審理，也須定出最終刑度、併合處罰，意即「數罪併罰」。

法律白話文表示，法院於判決主文宣告被告應服的刑期，此稱為「宣告刑」。如若被告同時犯下多項罪名，因此被法院宣告多個有期徒刑時，此時被告服刑時間，並非直接把「宣告刑」加總。根據《刑法》規定，此時必須以宣告刑加總的刑期作為上限，再以所有宣告刑中最長的刑期作為下限，在這之間定出刑期，這就是「外部性界線」。

法律白話文進一步指出，法官應於此範圍內，考量刑罰經濟、恤刑目的、刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦隨刑期而遞增等情狀，於不違反比例原則及公平正義原則的前提下，決定被告最終實際應服的刑期，也稱為「內部性界線」。本案中，班男詐欺取財罪部分被判處 2 月有期徒刑，5 個偽造私文書罪則均被判處 4 月有期徒刑。因此 4 個月有期徒刑為其刑期下限，而 22 個月為上限。

回顧本案，蔣婦因心血管疾病過世，其兒子領回後並未辦理死亡等手續，卻以母親的印鑑，持續向社會局，城鄉發展局，請領低收入戶補助、弱勢補助、租金補助、老人重陽金、健保等社福金，以及社區汙水處理廠敦鄰回饋金，共計75萬餘元。直至蔣婦孫女因家暴案，社工前往訪查時，孫女無意透露「阿嬤被冰在冰箱」，警方查報確認遺體冰存於家用冰箱的冷藏室。

根據判決書，蔣姓婦人兒子班男隱瞞母親死亡，冒領津貼，時間橫跨6年，造成國庫有75萬的損害。士林地院經審理，考量班男大學畢業，有1名未成年子女，3名子女已經成年，現無業，最終依詐欺取財、行使偽造私文書等6罪，判處9月有期徒刑，得易科罰金。

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