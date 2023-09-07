台北市環保局今（7）日表示，因為民眾的機車多選在每年9月開學季時購買，2023年設籍於台北市且應實施排氣定檢的機車約65萬餘輛，經統計每年9月應排氣定檢的機車數占每年應定檢機車總數近12％，高於其他月份；環保局提醒，未完成年度排氣定檢的機車，依《空污法》規定可處500元罰鍰，屢勸不驗者最重恐註銷牌照。

根據統計，台北市今年的機車排氣定檢率數據，至6月止已達87％，較去年同期定檢率提升3.39％，也提醒民眾領有牌照且出廠滿5年以上的機車，應每年於行車執照發照月份前後1個月期間，至環保局委託的機車排氣檢驗站實施定檢，以免逾期未定檢而違規受罰。

環保局指出，未完成年度排氣定檢的機車，依《空污法》規定可處500元罰鍰，而逾期6個月未定檢經通知限期改善仍未完成者，處3000元罰鍰，再經通知限期改善仍未完成定檢者，將移請監理機關註銷牌照。

此外，未完成定檢機車進入台北市空氣品質維護區，依法處500元以上6萬元以下罰鍰，經通知限期未改善再進入者，將按次處罰；如騎車時經環保局路邊攔檢排氣不合格者，則依法將處1500元以上6萬元以下罰鍰，經限期仍未完成改善也會按次處罰。

環保局表示，今年透過機車汰舊換新補助、不定期路邊攔檢等作業，計有2萬多輛老舊機車辦理汰舊換新、停駛、報廢、繳銷及註銷等，換算減碳量約6023公噸，相當於16座大安森林公園面積大的森林每年吸碳量。

環保局指出，因應今年7月起台北市機車排氣定檢通知全面電子化，將不再寄發明信片通知，想確保通知不漏接，車籍登記於台北市的機車主，可加入「台北市環保局－定檢好康愛報報」LINE官方帳號，設定機車排氣定檢提醒通知，另外車主也可透過環境部「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」，申請電子郵件通知服務。

環保局呼籲車主應養成機車定期保養及排氣定檢的習慣，並留意車輛排氣狀況。如果機車已不堪使用、無法使用、長期未行駛或遺失等情形，應該主動至監理機關辦理停駛、報廢、註銷及失竊登記等事宜，或透過環境部資源循環署廢車回收一站通申辦車體回收報廢，以免違規受罰。