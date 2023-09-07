台北市內湖、南港立委選區，尋求連任的民進黨立委高嘉瑜面臨國民黨台北市議員李彥秀、基進黨吳欣岱挑戰，選情艱困。近期一份在湖光市場進行的街頭民調則顯示，李彥秀獲得較高支持度。

2020年港湖立委選舉，高嘉瑜當時以12萬5138票擊敗奪下11萬8432票的李彥秀，由於高嘉瑜在去年九合一選舉炮口對內，引發許多民進黨支持者不滿，如今又面臨泛綠分裂挑戰，外界不看好高嘉瑜能連任。

YouTube頻道《街頭有派對【木炭民調】》昨（6）日發布在湖光市場進行的街頭民調影片，結果顯示李彥秀獲得29票，高嘉瑜12票，吳欣岱則拿下9票。值得注意的是，在街訪開始後，一度還出現李彥秀已拿下10票，另外2人0票的局面。

從影片中可看出，支持李彥秀的人認為「全家人都支持她」、「比較熟悉，長期有在做事」、「為內湖、南港人貢獻很多」；支持高嘉瑜的人覺得「服務不錯，請她幫忙就會來幫忙宣傳」、「認真經營內湖地區，很多場合都可以看到她」、「打電話給她都會來，隨傳隨到」、「講話實在」；支持吳欣岱的人則表示「給新人機會」。

另外有民眾表示，並未特別支持哪一位，最終還是要看3人的政見。不過該民眾坦言，政見跳票的事較常發生在民進黨身上，會拿放大鏡觀察民進黨。