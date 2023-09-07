繼國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲提出長者排富補助健保費後，行政院昨天急開會討論，衛福部宣布將針對「第六類投保對象」全額補助每月826元健保費，最快明年上路。健保署長石崇良今天進一步說明，第六類投保對象中最多70萬人受惠，將檢視目前中央及地方政府補助是否還有遺漏者。

衛福部長薛瑞元昨天傍晚宣布，針對健保第六類投保對象，意即無工作、低所得、未獲其他補助的65歲以上老人，現行每個月826元健保費改由中央負擔，最快明年上路；目前第六類投保對象約109萬人，實際受惠人數仍待確認。

根據《全民健康保險法》，被保險人共計分為6類，其中第6類為榮民、榮民遺眷之家戶代表及其眷屬，或是無職業之地區人口及其眷屬。石崇良說明，目前國內65歲以上健保投保對象共412萬人，其中約半數已獲得中央地方政府相關健保費補助，但各地方補助標準並未一致。

石崇良指出，國內65歲以上第六類投保對象約109萬人，其中沒有依附者、獨立投保者約占7成，大約70萬人，將進一步檢視，受到中央及地方各級政府現有補助之外，是否還有遺漏者，需要進一步評估，如果有需要協助的地方，後續如何將服務輸送到有需要的民眾。

在兩位總統參選人提出老人排富健保費補助後，行政院急找衛福部開會討論，被外界認為是「跟進」。石崇良今天出席長庚醫院活動受訪表示，高齡人口逐年增加，去年已佔17％，預估2050年達到高峰，基於資源有限，各項預算需要斟酌使用。

石崇良強調，健保的基本精神是所得高的人多負擔一些給需要的民眾，這是社會保險互助的概念，通常不會區分不同年齡層給予保費優免，主要還是「量能付費」、「照顧弱勢」這兩個原則，目前65歲以上民眾已有部份族群獲得補助。