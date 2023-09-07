京華城舊址工地發生吊車翻覆意外。（圖／業者提供）

台北市松山區八德路上的京華城工地今早發生工安事故，一輛吊車翻覆、駕駛受困車內，鼎越開發今日表示，針對京華廣場興建工地今發生吊車翻覆意外，深感遺憾，事故係因營造廠商操作吊車時不慎翻覆，駕駛受困；意外發生後，現場人員立刻通報119展開救援，傷者被救出時意識清楚，自行走上救護車就醫。

鼎越開發已責成營造廠商務必以保障勞動安全為首要，妥善安排傷者照顧，重新檢討工地安全，讓勞工在安全環境下安心工作。