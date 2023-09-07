58歲的美魔女、演員李芳雯早期拍過許多內衣廣告，加上外型狂野艷麗，被封為「內衣皇后」。她一直以來飲食克制，沒想到卻在4年內長了12顆息肉，進行切除後她調整飲食，多選擇清淡食物，近日上節目分享近況，結果卻發現又冒出6顆息肉，令她相當困惑。

李芳雯曾在節目上分享自身的健康情形，坦言自己非常愛美，除了定期日常保養、敷臉，還不諱言會靠微整形，如雷射、打肉毒、玻尿酸等來維持臉蛋，一年花費超過百萬。此外，她也相當注重飲食，凡是聽到「吃了會對皮膚好」的食物，她就會去買來拚命吃，也分享自己的飲食習慣，不吃油炸、冰冷、燒烤、貝類螃蟹、內臟等都不吃，「很健康對不對？檢查出來就是大腸息肉。」

後來，李芳雯切除12顆息肉，減少吃紅肉，多選擇清淡的料理方式，豈料還是出問題，李芳雯表示：「這次檢查有6顆，之前的處理掉了，今年又長6顆。」有了這兩次經驗後，李芳雯規劃每年做檢查，現在每天會外出曬太陽，希望改善身體狀況。

李芳雯今(7)日宣布好消息，檢查完一切都很順利，「今年燒了三顆小息肉 ，就是膽固醇高～ 要再更加注意飲食習慣 ～加強認真運動，先享受我的營養早餐吧！」貼文曝光後，許多網友也紛紛鼓勵她，要她保重身體，注意健康。