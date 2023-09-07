骨質疏鬆是老化最常見的病症之一，很多人都會藉由補鈣來預防它發生，卻可能忽略1重要關鍵。對此，林口長庚風濕過敏免疫科表示，想預防骨鬆，除了補充鈣質外，還需要維生素D，幫助鈣吸收、阻止鈣質流失。飲食方面，建議可吃鮭魚、沙丁魚、鯡魚、鯖魚，其它如香菇及蛋黃也含有少量維生素D。

林口長庚風濕過敏免疫科在臉書粉專發文指出，維生素D可稱作「鈣質的搬運工」，不僅有助人體吸收鈣質，還能阻止鈣質流失，因此想預防骨質疏鬆，除了補充鈣質外，補充維生素D也很關鍵。

至於該如何獲得維生素D？醫師指出，飲食方面，可食用鮭魚、沙丁魚、鯡魚、鯖魚、魚油等，皆為富含維生素D的食物，其它像是香菇、蛋黃也含有少量維生素D。除了從食物中攝取外，人體經過曬太陽也可以自行合成維生素D，是唯一人體能夠自行製造的維生素。

另外，醫師也提到，台灣50歲以上成人每日鈣建議攝取量至少1000mg、維生素D3的攝取量則需600IU。若擔心攝取不足，也可食用鈣片、維生素D補充品，但在服用補充品前，記得先詢問主治醫生、藥師或營養師的建議。

家醫科醫師李思賢先前補充，由於維生素D屬於脂溶性的營養素，隨餐服用可以增加吸收率，搭配健康的脂肪，如橄欖油、脂肪豐富的魚類，可以使吸收更好。除此，也可透過運動或是服用薑黃、膽鹼、白藜蘆醇、多酚、維他命E等方式，來增加體內維生素D濃度。