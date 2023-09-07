大陸海關總署7日公佈最新數據顯示，按美元計價，8月單月出口規模2848.7億美元、年減8.8％，呈現「連四黑」，但較上月的13.6％出現放緩；進口則為 2165.1 億美元、年減幅 7.3％；全月進出口共5013.8億美元，下降8.2％，換算貿易順差683.6億美元，縮小13.2％。

如再看到1到8月整體表現，以美元計價的出口規模達到2.22兆美元、衰退5.6％，較前7月的5％再擴大0.6個百分點。另看到進口1.67兆美元、年減7.6％。