警方攻堅藏身民宅的毒品分裝場。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

現場查扣大量毒品和原料。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高市刑大搗破隱身在鳳山老舊民宅的毒品分裝工廠，警方發現該處出入複雜，且時常被當地居民檢舉違停，車輛使用者有通緝身分，直覺有異，日前攻堅破獲，他們以一天8000元薪資找來成員協助分裝，並使用自動化生產設備，1天內可生產高達8000包的毒咖啡，警方粗估不法所得約2000多萬。

高市刑大偵三隊掌握，藏身鳳山區新樂街一處透天厝，深夜時段進出複雜，且當地派出員也發現該處時常被檢舉違停，晚間時常有人搬運物品，直覺有異，組專案小組進行長期偵蒐，等時機成熟，5月份執行攻堅搜索，一入屋內，所有人鳥獸散四處躲藏，但仍全被壓制在地。

據了解，該毒品分裝廠以26歲的蔣姓男子及28歲詹姓毒品通緝犯為首，他們利用老舊透天厝掩人耳目，在內從事毒品咖啡包製造、分裝，還引進自動化機械，進行封模壓製，提高生產效率，1天內可生產高達8000包的毒咖啡，可供1600人吸食。

另外找來3名成員負責製毒工作，日薪就開出8000元，宛如企業化經營，集團販毒脈絡遍布整個大高雄地區，標榜供毒不斷貨。工廠內一共查獲1310包毒品咖啡，600公克K他命，還有毛重2800公克第三級毒品一粒眠、毛重3000公克卡西酮，光靠原料預計還能製作約上萬包毒品，另外還有封口機、智能分裝機、包裝袋、電子磅秤、毒品混合原料、點鈔機及20萬餘元等相關製毒證物。

警方粗估不法所得約2000多萬，訊後將蔣嫌等5人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦，蔣及詹嫌遭聲押獲准。

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