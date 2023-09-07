《ESPN》知名女記者拉孟娜7日接連爆出「大鬍子」哈登的「黑料」，包含他跟前七六人總教練瑞弗斯一整季都在爆發衝突、他在邁阿密流連夜店引爆隊友不滿，甚至傳出他今年沒有入選全明星賽秘辛，讓哈登隨即發布IG限動回擊，「你們全該冷靜面對這些新聞，因為這些新聞都是屎！」

畢竟目前哈登陷入進退兩難窘境，儘管早跟七六人高層提出交易申請，可是七六人偏偏不肯好好跟他心目中最想跳槽的快艇好好談判，也讓目前哈登陷入想走也走不了的難堪地步，接下來就看他是否願意好好到七六人季前訓練營報到，或是做出其他脫序行為抗議。

但在拉孟娜接連爆料當中，最誇張的還是哈登沒進今年全明星賽的秘辛，拉孟娜表示，原本NBA總裁席爾佛打算用傷兵替補身分，讓哈登頂替進入今年全明星賽，卻要他保證絕對出賽，沒想到他接連幾天都失去聯絡，等到他終於聯繫聯盟表達想要出賽意願，席爾佛已經改找暴龍前鋒席亞卡替代杜蘭特的傷兵空缺。