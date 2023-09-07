教育部推出「促進國際生來台暨留台實施計畫」三大策略。（行政院提供）

教育部推出「促進國際生來台暨留台實施計畫」三大策略。（行政院提供）

行政院會今拍板「擴大國際生與僑生來台留用策略」，教育部推出「促進國際生來台暨留台實施計畫」，將於歐美國家與新南向國家設置10個海外基地，由國內大學校院及企業共同推動新型專班擴大海外招生，並由國發基金提供產學獎助金，企業提供生活、實習津貼，明年起至2028年將投入52億，估2030年可招收逾32萬人、留用逾21萬人。

另外，僑委會也在院會報告「擴大培育及留用僑生成果」。僑委會指出，經推動培育生源、擴大招生、在學輔導、就業輔導4大作法，招生人數大幅增長；產學攜手合作僑生專班近6年報名人數，2018年計有1711人報名，到了2023年達到4512人，成長263％，未來將持續放寬檢討各項留台措施，優化畢業留台管道。

在促進國際生來台、留台方面，教育部指出，有別過往由大學單打獨鬥的模式，本次計畫提出三大策略，透過籌組大學聯盟、設立海外基地，新型專班提供助學金和生活津貼提高誘因，及加強國際生輔導與國內就業。

教育部表示，海外基地提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生功能，華語先修課程有助國際生來台前具備華語基礎，新型專班則由國內一般大學及技專校院與企業共同赴海外招收國際生，招生對象不限於海外基地所處國家，明年預計成立7個海外基地，以越南、印尼與菲律賓等新南向國家為優先，2025年預計成立10個基地。

教育部提到，新型專班有學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班4大型態，並以STEM、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並共同規畫客製化課程設計；新型專班學生將獲國發基金提供最多2年的產學獎助金，與企業提供「生活、實習津貼」，並需於畢業後至少留台工作2年，滿足企業的人才需求。

最後，教育部提到，為提高國際生留台就業比率，將強化大學對國際生的職涯諮詢及就業輔導機制，並有專責人員協助系所照顧國際生。計畫將分4年逐步補助大學配置國際生專責輔導人員、與企業共同規畫課程(含實習)、建立學習與就業SOP、落實留台就業追蹤等，明年預計補助90校，並即時將校方困難或建議反映給各部會。

另外，僑委會指出，我國面臨人高齡化、少子女化及國際人才競逐等挑戰，因僑生具多元文化及語言優勢，為配合當前人口及移民政策，擴大招募僑生人才提升國家競爭力，有必要性與迫切性；目前產學合作僑生專班招生人數持續成長，今年達4512人，成長263％，並因應國內產業所需開辦相關類科，未來將透過參與政策溝通平台，與相關部會討論放寬各項留台措施，優化畢業留台管道。