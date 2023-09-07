進口蛋爭議近期備受各界關注，針對外界「圖利超思」質疑，農業部長陳吉仲昨（6）日召開記者會，公開與超思的合約，並委任律師控告前立委邱毅、國民黨台北市議員徐巧芯。對此，資深媒體人李艷秋認為，若民進黨面對社會質疑，說出包括「一切合法」、「有證據就提出來」等4句關鍵詞時，就表示一定出事了。

李艷秋今在臉書提到，民進黨政府成立了許多國家隊，口罩、快篩、疫苗、雞蛋、光電、打詐、前瞻，哪一個乾乾淨淨？哪一個不是花錢無底線，預算見不得光？甚至當事情被質疑的時候，民進黨都是拿出「一切合法、有證據就提出來、再說就告你、都是為選舉的政治操作」等4句關鍵詞企圖粉飾掩蓋。李艷秋直言，當民進黨面對社會質疑，說出這4句關鍵詞時，那就表示一定出事了。

李艷秋進一步提到，當陳吉仲說多虧進口雞蛋專案政策奏效，消費者才能買到便宜的雞蛋，但沒告訴民眾的是，他拿的是民眾的錢給進口商，「你吃了自己的錢買的貴雞蛋，還要謝主隆恩」。另外，李艷秋也不認同民進黨總統參選人賴清德說打擊黑金、槍、毒、詐騙需要國會過半才能修法，希望立院民進黨過半，積極修法，確保執政順利的說法。

「台灣這次的選舉，只有一個關鍵詞，就是政權輪替，如此所有的弊案才有水落石出的可能」。李艷秋強調，選民要的就是「揭弊」，非綠陣營必須拿出能力和行動揭發執政者的弊端，誰模糊搞曖昧，幻想和民進黨選後合作組政府；或者以為中華民國掛嘴邊就會有票，恐怕都劃錯重點，如何清查弊案、如何清除唯綠是從的貪官，才是選民，尤其中間選民投票的依據。

李艷秋最後也重申，民進黨靠4句關鍵詞想要總統、國會全拿，繼續完全執政，「四年才做一次國家主人的選民，你們吞得下去嗎？」