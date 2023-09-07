台北市議員鍾小平代表國民黨參選中正、萬華立委，同黨市議員應曉薇卻揚言堅持參選到底，鍾小平曾與國民黨北市黨部主委黃呂錦茹有過節，替選情增添變數。鍾小平7日接受專訪時表示，台北市非常需要黃呂錦茹，將三顧茅廬、負荊請罪，慢慢化解。

鍾小平表示，中正、萬華其實藍大於綠，尤其很多人認為萬華較綠，但此區不能以意識形態看待，因為萬華曾被說是「破口」，立委林昶佐又被發動罷免，當時贊成比不贊成多票，因此，即使萬華小輸，仍能拿下一席立委，中正、萬華很值得國民黨大力輔選與整合。

主持人王淺秋追問，如何在「三進三出國民黨」、與黃呂錦茹糾紛及地方反彈聲浪中獲得各方認同？鐘小平說，以和為貴與廣結善緣是他的態度，而且台北市非常需要黃呂錦茹，未來會三顧茅廬、負荊請罪，慢慢化解兩人關係，相信黃呂錦茹會以大局為重，不會不願意輔選。另也會拜訪應曉薇與郭昭巖，畢竟缺一角都非常嚴重。

針對台北市長蔣萬安分析中正、萬華是複雜選區，鐘小平表示參選人選舉好或壞、黨內整合，都沒有比民調重要，「民調就是上帝」，他現在領先吳沛憶6至7百分點且空陸軍戰力均衡，加上中正、萬華就是藍大於綠，他有信心勝選，此區不能與士林、大同相提並論。