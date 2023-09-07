台南市安南區某處土資場屢遭民眾陳情反對設置，抗議土資場造成塵土飛揚、汙染水源、影響養殖，台南市政府工務局表示，該土資場目前僅申請核准設置許可，尚未取得營運許可，現場尚無土方堆置，何來塵土飛揚、汙染水源？後續將依法審查，審慎核發營運許可。

土資場被視為嫌惡設施，安南區城西里里民不滿土資場設置後帶來塵土飛揚，向市府陳情，希望別再設置。工務局表示，該處土資場2020年11月申請設置土資場，去年12月26日設置核准設置許可，審查期間會同都發局、農業局及當地公所等單位協助審查設置許可，且禁限建查詢，皆非屬第一級、第二級敏感區。

經過農業局審查建議，建議應透過保留相關農業的隔離設施，以避免影響農業用地使用，審查過程相當謹慎，並對業者提出建議要求。

工務局強調，對於城西里居民向市府陳情土資場設置影響該地區，市府尊重當地里民訴求，也歡迎檢視土資場有無違法情形，一旦發現涉有違反相關規定，將依「台南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」及其裁罰基準等規定辦理，最重得勒令停止營業。

針對土資場衍生爭議，工務局強調，後續仍將依「台南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」規定，邀集相關單位辦理審查後，審慎核發營運許可。