信紘科因應全球產業加大投入綠色廠房、綠色製程、綠色供應鏈等布局規畫，近年致力深化關鍵核心技術研發，朝統包解決方案（Turnkey Solution）定位轉型，迄今已累積81項國際新型／發明專利及20項認證，提高公司在半導體、面板、記憶體等多元產業競爭力。

信紘科指出，公司藉此不僅有效滿足客戶廠務系統對高潔淨度、高安全性及高穩定度等需求，且隨著集團穩健深化綠色製程業務旗下製程機能水解決方案、製程特殊廢液處理系統等附屬設備拓展，致力成為協助高科技產業升級走向更高效、環保的隱形推手。

信紘科表示，旗下製程機能水設備係運用氣液混和技術，可從前段黃光製程協助客戶優化極紫外光（EUV）曝光後清洗，降低甚至取代化學品使用量，已具備國際半導體大廠Golden認證，並擁有應用於先進製程、先進封裝客戶訂單實績。

其次，由於半導體製程演進複雜度提高，增加化學品使用量及成份複雜度，同步帶動後續特殊廢液處理需求，信紘科旗下製程特殊廢液處理系統，對此可提供給半導體及記憶體相關客戶從廢液回收、處理並創造廢液再生價值的一條龍服務。

信紘科去年已完成竹南實驗廠區布建，「廢有機溶劑去除雙氧水」個案第二季亦已正式小量試產。隨著近年於綠色製程業務布局成效逐步展現，除創造差異化業務利基，更看好在全球產業在ESG永續趨勢下，有望對長期營運帶來正向效益。

展望後市，儘管目前半導體業擴產擴廠步調放緩，但信紘科整體在手訂單維持穩定水準，隨著多元產業市場布局效益逐步顯現，有助減緩短期單月營收波動狀況，對第三季營運維持審慎樂觀看待。

除了持續深化台灣市場業務規模，信紘科亦拓展海外市場廠務供應設備、機能水及特殊廢液處理等設備銷售，同時投入新產品、新技術、新工法等研發，持續擴增專業人才與良好培訓，全方位提升整體競爭力，盼創造未來營運正面效益。