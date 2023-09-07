全球基本收入網絡在歷經3年的疫情後終於在韓國梨花女子大學舉辦疫後首場實體年會，來自私立復興高中、台北美國學校、奎山高中、道明高中、VIS國際實驗教育高中部的8名優秀青年代表參與，許多學者認為這是「台灣青年走向世界的時刻」，會後的UBI高峰會中，Davala主席也提到台灣可以成為未來全球青年組織的典範。

基本收入的概念旨在確保每位公民都有基本的生存權，布下安全網，不只減少人們經濟壓力，更鼓勵他們藉由社會支援、幫助，規畫和選擇自己的未來，並能自信地朝自己的方向努力。

本次大會包含7大主題，從基本收入的政治、對相關實驗的回顧、到立法，細數基本收入的潛力與未來的可能，邀請包含政治學家Jurgen De Wispelaere、政治哲學家Philippe Van Parijs、Karl Widerquist、與勞動經濟學家Guy Standing等在基本收入深耕多年的專家舉辦講座。

台灣團隊則由無條件基本收入協會理事長蘇嘉冠與創會理事長羅泰（Tyler Prochazka）共同帶領8名青年代表與會，並發表對基本收入研究的最新成果。羅泰鑽研亞太地區制定本土化新興基本收入政策的方式；吳至威考察台灣無條件基本收入倡議的進程；蘇嘉冠、楊昀則觀察台灣政治人物在社群媒體上討論與基本收入類似的政策。

羅泰表示，青年是我們的未來，希望能在台灣建立全球性的框架，促進對青年議題的討論，同時為青年們建立他們需要的平台，讓他們能為自己發聲。

北市私立復興實驗高級高中同學曾君祐表示，非常榮幸能夠做為台灣青年代表，在青年論壇上和與會者交流我們獨特的經驗和觀點，並從全球同齡人獲得不同精闢見解。

曾君祐說，他們分享家長對孩童不切實際的問題可能造成青年心理健康、學業及社會壓力等問題，並舉例指出，台灣每3名孩童中就有1名面臨精神障礙，可能由於政府無法建立和青少年有效的溝通管道，讓這些問題缺少關注和支持導致進一步惡化。他表示，介紹台灣的經歷和故事感覺很奇妙，從聽眾反應發現，像代金券這樣的事在世界上其他地方是不會發生的。