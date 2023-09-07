美國檢察官在今天提交的法庭文件中表示，將尋求在9月29日之前，就未繳交聯邦所得稅和非法擁有槍枝等罪名，對總統拜登之子韓特（Hunter Biden）提出起訴。

路透社報導，8月被司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命為特別檢察官的魏斯（David Weiss）在法庭文件中表示，政府將根據「迅速審判法」（Speedy Trial Act），在9月29日期限截止前尋求大陪審團起訴。

魏斯在給聯邦地區法院法官諾瑞卡（Maryellen Noreika）的報告中寫道：「政府打算尋求在此日期之前呈交公審書。」

韓特先前曾與檢方達成協議，在稅務指控方面認罪，在槍枝罪行方面則不起訴，但被諾瑞卡擋了下來。

諾瑞卡7月表示無法接受這起協商，質疑認罪協議的合法性和其提供給韓特的豁免範圍。

韓特委任律師羅艾爾（Abbe Lowell）今天表示，他相信這份協議仍然有效。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120907