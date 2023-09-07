埃及8月31日發布新法令，要求外國人在埃及以美元繳納簽證、居留權申請等費用，且非法居住者需在3個月內繳1000美元（約合新台幣3萬1940元），以取得合法居留權。

根據當地媒體報導，這也是埃及為增加國家外匯而採取的一項新措施。

根據埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）發布的新法令，停留或居住在埃及的外國人如要向當地「護照、移民和國籍總局」（General Administration of Passports, Immigration and Nationality）申請簽證、居留權，或支付遲辦居留的滯納金（罰款）時，必須支付美元。如果要以等值的埃鎊繳費，則須出具經政府核准的銀行或換匯公司以美元兌換為埃鎊的收據。

此外，不具合法居留身分的外國人必須在新法令生效日起3個月內，取得合法居留權。條件是必須提供一名具埃及國籍者的擔保，證明與此名埃及人同住在一起，同時支付1000美元的管理手續費。

此項新總理令將使現在以難民身分居留在埃及的外國人得以豁免。根據埃及中央公共動員和統計局 （CAPMAS）2022年的統計，埃及已收容來自133個不同國家、累計超過900萬的難民，其中最多為400萬蘇丹人和150萬敘利亞人。這900萬人可以埃及公民的身分在埃及生活。

然而，自今年4月中蘇丹爆發武裝部隊衝突以來，埃及持續收容蘇丹難民。根據聯合國難民署統計，截至7月，新進入埃及避難的蘇丹難民數已將近50萬。這些難民人口除會對當地勞動力市場製造競爭外，對民生必需品的需求也是另一個負擔，這對埃及已癱瘓的經濟來說，無疑更是雪上加霜。

根據「埃及公報」（The Egyptian Gazette），新令是希望以工作或旅遊為目的而居留在埃及的外國人，能夠具有合法的身分和居留權；但實際上，也是為增加國家外匯而採取的一項最新措施。

自2022年3月以來，埃鎊已貶值一倍，兌美元匯率從過去兩年內的15.7:1，暴跌到現在的30.9:1。埃及正面臨外匯嚴重短缺、外債債台高築和通膨止不住的三大窘境。

2022年3月，緊接著埃及央行宣布調高1%利率後，埃及 4大國家銀行中的埃及國家銀行和埃及銀行（Bank Misr）隨即推出18%高利息的一年定存計畫。埃及民眾爭先恐後地到銀行賣出手上美元，辦理埃鎊定存。

沒想到利息握在手裡還沒熱，今年初埃鎊匯率就重跌。埃及媒體「金字塔報」（Ahram）報導，今年3月份的通膨率直接跳到32.7%新高。

2022年10月，埃及政府宣布開放埃及海外僑民個人用汽車進口，條件是繳交一筆以美元支付的保證金給政府；埃及政府並宣布黃金進口關稅豁免。短短3個月內，這兩項免稅進口措施為埃及帶進約9億美元及約600公斤黃金。

今年1月，埃及國家鐵路局（ENR）開始規定，外國人需以美元和歐元支付火車票款。

4月，埃及國會討論修改1975年第26號法律，授予埃及國籍給購買埃及房地產的外國人，以增加獲得外匯的機會。

8月，埃及國家銀行（National Bank of Egypt）和埃及人壽保險公司（Misr Life Insurance Company）合作，首度向埃及僑民推出「美元」保險養老金政策，以激勵埃及僑民增加美元匯款，也鼓勵外籍人士開設美元銀行帳戶，及購買具高競爭力回報的美元儲蓄券。（編輯：馮昭）1120907