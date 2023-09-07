一名48歲男子膽固醇過高，尤其是危害心血管健康的極低密度膽固醇（俗稱超壞膽固醇）過高，依照健保用藥指引，可服用藥物來降低膽固醇，但男子遵循醫師建議，每天吃半顆酪梨，3個月後，在未服用藥物下，其超壞膽固醇已降至正常標準。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，上述男子因為高血脂而就醫，總膽固醇達260 mg/dl，低密度膽固醇也達180 mg/dl，已符合健保用藥規範，可使用降血脂藥物，「但低密度膽固純並非傷害心血管健康的禍首，所以不用特別針對低密度膽固醇開立藥物，而是應著眼於小而濃的低密度膽固醇，即超壞膽固醇，才會引起心血管疾病。」因此，江守山決定採行文獻建議的酪梨食療法。

江守山表示，他當時先不開立降血脂藥物給男子服用，而是建議男子每天吃半顆酪梨，每隔一天吃5顆開心果，「3個月後，男子的超壞膽固醇就降到正常值了，顯示危害其心血管的膽固醇因素已消失。」

他說明，酪梨唯一全身油脂的水果，含有豐富的礦物質（如鋅、鉀、鎂）、維生素（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）、蛋白質、膳食纖維、碳水化合物、阿魏酸、綠原酸、葉黃素、胡蘿蔔素、葉酸、Omega 9單元不飽和脂肪酸，其中，Omega 9可降低壞膽固醇、降低血壓，且酪梨所含的健康油脂不易使血糖波動，因此可穩定血糖，非常適合有三高問題（高血脂、高血壓、高血糖）的患者。

他並表示，除了降低罹患心血管疾病，酪梨還有助於保護視力、改善消化系統、抗發炎、抗老化、幫助胎兒發育等好處，堪稱「全身是寶」的食物。