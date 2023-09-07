美宣佈延長部分大陸進口商品關稅豁免期 11:432023/09/07 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國貿易代表辦公室最新宣佈，延長對部分大陸進口商品關稅豁免期至今年底。（澎湃新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國貿易代表辦公室在當地時間6日宣佈，進一步延長對352項已恢復豁免關稅的大陸進口商品，以及77種與新冠防疫相關的大陸進口商品的301條款關稅豁免期，期限由今年9月30日延至12月31日。 瞄準中國國慶長假 韓國宣佈免受旅遊簽證手續費吸引陸客 消保處採樣10件釣竿風箏 僅2件完全符合規定 國際油價和美債殖利率攀高 美股收低 道瓊下滑195點 #大陸進口 #宣佈 #延長 #關稅豁免 #商品 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》日開車族福音 油價補貼擬延長至2023年底 15:482023/08/29 財經 OPEC＋持續減產 國際原油價格上看90美元 23:142023/09/02 財經 布倫特原油漲破90美元 去年11月以來首見 04:002023/09/06 財經 日圓貶 日本汽油零售價漲至歷史高點 15:522023/08/30 財經 中美商務部長會面 陸媒評論：感覺比外界預期的要好 09:562023/08/29 兩岸 想搶便宜動作要快 地攤價變賣國際級商品 10:402023/08/29 社會 《期貨》衍生性商品夯 臺灣期貨巿場連3年交易逾3億口 16:592023/08/31 財經 「台台併」延長審議 台灣大：配合公平會審查 20:072023/08/28 財經 沙烏地俄羅斯延長原油減產 國際油價上漲 05:102023/09/06 財經 防北京干預 澳洲將增派警力延長駐守索羅門群島 16:032023/09/03 國際 中國製造業萎縮趨勢 路透：八月份不會逆轉 10:172023/08/30 兩岸 沙俄意外延長減產措施 油價上看100美元 22:542023/09/06 財經 國民機車割喉戰！光陽「4萬有找」延長到這時間 這2款也推超殺價 12:052023/09/04 財經 安理會延長馬利制裁提案 俄羅斯否決 20:232023/08/31 國際 《生醫股》逸達CAMCEVI再獲美新劑型專利 延長專利保護至2039年 09:282023/08/30 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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