「2023台商一起來．融入大灣區」主題活動暨第十四屆東莞台灣名品博覽會今天（9月7日）舉行開幕式。大陸國台辦主任宋濤致詞時表示，本次活動是貫徹落實中共總書記習近平的重要講話精神與重要舉措，將為台胞台企拓展大陸內銷市場，融入新發展格局，參與高質量發展發揮作用。

宋濤表示，很高興出席「2023台商一起來．融入大灣區」主題活動暨第十四屆東莞台灣名品博覽會，本次活動吸引來自台灣22縣市的2500名台胞參與，充分體現了台胞台企扎根大陸發展的堅定信心，彰顯了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲。

宋濤引述中共總書記習近平強調，大陸對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇，為台灣同胞、台企提供同等待遇，讓大家有更多的獲得感。「我們認真貫徹落實習近平總書記的重要講話精神，始終尊重關愛、造福台灣同胞，持續落實、落細惠及台胞台企的政策措施，積極為台胞台企、辦實事、做好事、解難事。」

宋濤指出，台胞台企在大陸的獲得感、幸福感不斷增強，本次活動也是貫徹落實中共總書記習近平重要講話精神和重要舉措，將為台胞台企拓展大陸內銷市場，融入新發展格局，參與高質量發展發揮作用。

宋濤表示，當前，大陸正在以習近平為核心的黨中央帶領下，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。致力於貫徹新發展理念，構建新發展格局，堅持把高質量發展作為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，把發展經濟的著力放在實體經濟上，支持專精特新的企業發展。我們堅定的實施擴大內需戰略，充分發揮消費主引擎的作用。

宋濤說，今年以來，大陸經濟保持回升向好的態勢，增速居世界前列，充分說明大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。

宋濤引述習近平指出，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福祉繫於民族之心，兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。當前兩岸關係面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退的兩條道路，兩種前景的重大選擇。

宋濤呼籲，大陸希望廣大台灣同胞堅定的站在歷史正確的一邊，順應潮流大勢，秉持民族大義，堅持體現一中原則的「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，為推動兩岸關係的和平發展，推進祖國統一進程，實現中華民族偉大復興積極貢獻力量。

宋濤表示，東莞是台商到大陸發展最早、最聚集的地區之一，是兩岸融合發展的縮影。廣大台商台企在此努力打拚，不僅自身事業取得了可喜的成就，也為大陸經濟社會發展作出重要貢獻。目前大陸國務院批覆東莞深化兩岸創新發展總體方案，這必將充分發揮東莞的獨特優勢，加速採取轉型升級，為東莞深化兩岸創新發展增添新動力。

宋濤指出，推進粵港澳大灣區建設是中共總書記習近平親自謀畫親自部署、親自推動的重大國家戰略，蘊含著豐富的發展機遇。廣東省委省政府高度重視對台工作，著力為台胞台企營造良好氛圍，推動粵台交流合作不斷取得新進展。中共中央台辦、大陸國務院台辦將一如既往的支持廣東，擴大對台交流合作，繼續助力廣東成為廣大台灣同胞投資興業、安居樂業的樂土。希望大家堅定信心，把握大勢，找準定位，用好政策制度，踴躍參與粵港澳大灣區建設，實現又好又快發展。