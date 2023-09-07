宏正(6277)8月份合併營收自結數為新台幣4.31億元，較去年同期減少6%；前8月合併營收自結數為新台幣34.43億元，較去年同期成長2%。宏正自2020年以來的配息改採半年配，而自2020年起每年的配息合計都在5元以上，今年第二季宏正配息2.1元現金股利。宏正上半年的毛利率為60.3%，優於去年同期。