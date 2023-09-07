單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少7%、專業影音產品較去年同期成長3%、USB周邊設備較去年同期減少43%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長8%、亞洲與美洲分別較去年同期減少5%及15%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長4%、專業影音產品較去年同期成長19%、USB周邊設備較去年同期減少26%。以銷售區域觀察，亞洲與歐洲分別較去年同期成長2%及11%，美洲較去年同期減少4%。

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