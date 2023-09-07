單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少7%、專業影音產品較去年同期成長3%、USB周邊設備較去年同期減少43%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長8%、亞洲與美洲分別較去年同期減少5%及15%。
累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長4%、專業影音產品較去年同期成長19%、USB周邊設備較去年同期減少26%。以銷售區域觀察，亞洲與歐洲分別較去年同期成長2%及11%，美洲較去年同期減少4%。
宏正(6277)8月份合併營收自結數為新台幣4.31億元，較去年同期減少6%；前8月合併營收自結數為新台幣34.43億元，較去年同期成長2%。宏正自2020年以來的配息改採半年配，而自2020年起每年的配息合計都在5元以上，今年第二季宏正配息2.1元現金股利。宏正上半年的毛利率為60.3%，優於去年同期。
單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少7%、專業影音產品較去年同期成長3%、USB周邊設備較去年同期減少43%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長8%、亞洲與美洲分別較去年同期減少5%及15%。
累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長4%、專業影音產品較去年同期成長19%、USB周邊設備較去年同期減少26%。以銷售區域觀察，亞洲與歐洲分別較去年同期成長2%及11%，美洲較去年同期減少4%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。