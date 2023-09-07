新竹市汙水下水道工程進展牛步，更不及鄰近的竹縣、苗縣，多次遭審計室點名改善，市府祕書長張治祥6日前往視察汙水下水道關東區次幹管工程現場，目前進度已達89％，張治祥也要求工程必須如質如期完工，完工後配合後續用戶接管工程，提供住戶更優質的生活環境。

根據新竹市審計室報告，依內政部營建署統計2018至2022年各縣市公共汙水下水道普及率、新竹市公共汙水下水道普及率由17.17％成長至19.82％，但與全國、鄰近新竹縣及苗栗縣公共汙水下水道普及率相比，落差分別為21.44個、5.56個及6.82個百分點，也未及2025 年目標累計44.50％的一半。

而新竹市整體汙水處理率由59.63％成長至67.94％，但仍不及全國平均及鄰近新竹縣整體汙水處理率，顯示汙水下水道建設進度落後，亟待加強推動用戶接管工程，審計室也要求市府改善以提升汙水下水道普及率及整體汙水處理率。

對此，市府工務處說明，關東區次幹管的汙水下水道系統目前工程進度已達89％，完工後可建置汙水管線約4081公尺，預計可接管戶數達12350戶，大幅提升竹市6.96％接管率。

而關東區次幹管工程完成後，後續配合公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區的3標工程，將打通關埔地區汙水接管瓶頸。市府於辦理用戶接管工程前，將舉辦居民說明會，詳細向民眾解說接管作業流程及注意事項，共同改善住戶生活環境。

工務處指出，市府將以「汙水下水道，連接乾淨未來」為目標，推廣公共汙水下水道建設，並鼓勵家戶配合接管，目前竹市公共汙水下水道用戶接管由市府補助，免費幫市民辦理。

市府祕書長張治祥6日也視察汙水下水道關東區次幹管工程現場，聽取工程簡報並勘查汙水下水道工作井立坑。張治祥說，已要求施工單位務必做好交通疏導，以降低施工期間的影響，也提醒施工單位，完工後須確實恢復道路平整度，確保行車安全。