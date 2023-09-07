中國大陸日前發布2023年版標準地圖將台灣、南海諸島納入疆土，引發周邊國家抗議。外交部今天強調，無論中國政府如何扭曲對台灣主權的主張，都無法改變我國存在的客觀事實。南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島以及相關海域享有的權利不容置疑。

大陸當局日前發布2023年版標準地圖，將台灣、南海諸島，以及中印等國家之間存在的爭議領土納入中國疆域。美國國防部發言人認為，這是北京混淆國際主權的延續，試圖再從邊界方面創造新常態，並要求其他國家依循。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體詢問表示，中國的作為已立刻引起台灣、印度、馬來西亞、印尼、菲律賓以及越南等周邊國家抗議，那張所謂的標準地圖，其實就是中國威權擴張主義的證明。

外交部重申，中華民國台灣是一個主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從無一日統治台灣，這是國際社會普遍認知的事實與現狀。

他說，台灣絕非中華人民共和國的一部分，無論中國政府如何扭曲對台灣主權的主張，都無法改變我國存在的客觀事實。

至於我國對南海立場，外交部也重申三點：

一、南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島以及相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

二、我國支持南海航行及飛越自由，堅持以和平方式解決爭端，反對任何聲索國以威脅、脅迫或武力方式處理南海爭議。

三、蔡英文總統於2016年7月19日提出四點原則及五項做法，主張以擱置爭議、共同開發的方式，處理南海議題。

外交部強調，我國重申願在平等協商的基礎上，與相關國家共同促進南海區域和平與穩定，並共同保護開發南海資源。