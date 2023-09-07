桃園一名女子今在臉書社團指控，母親介入她的婚姻，和先生到摩鐵開房間，完事後還傳「我有把你包住嗎？」、「忘記帶跳跳糖」等鹹濕對話，她氣得把母親和先生的對話截圖PO上網，指控母親不只一次破壞他人家庭，痛罵「有見過這麼囂張的小三嗎？」貼文吸引1.3萬人關注。

原PO今（7）日於《爆料公社》指出，先生是職業軍人，婚外情對象是她的母親，兩人多次利用通訊軟體調情，甚至到摩鐵開房間，先生問岳母「上次跟岳父性行為是什麼時後？」兩人完事後，原PO母親返家還問女婿，「我有把你包住嗎？」、「忘記帶跳跳糖」、「你知道我的點，我會變得很自動」、「還想要啦」、「越來越捨不得離開你」等鹹濕對話。

後續原PO的母親疑似和女婿鬧翻，才向原PO坦承介入她的婚姻，還說自己被女婿欺騙，罵對方是渣男，原PO氣炸痛罵母親，亂了她的家，害她和先生簽字離婚。

原PO也接著爆料母親過去也曾介入一名警察的婚姻，但母親不承認婚外情，反誣告對方性侵，母親三番兩次亂搞男女關係，她崩潰直呼「我真的很可憐，一次外遇兩個家都沒了，有見過這麼囂張的小三嗎？」

貼文曝光4小時吸引逾1.3萬人關注，「很離譜！超扯，這像是A片裡的情節演出」、「我到底看了什麼」、「連續劇都不是唬爛的」、「再怎麼飢渴也不該找上自己女兒的老公吧」、「整個刷新三觀」、「這劇情看得我好亂啊⋯⋯」。