薛神挨滿貫炮黯然吞敗。（美聯社）

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(via @astros)pic.twitter.com/TqRsGMO0vo — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 7, 2023

大聯盟7日迎來重頭戲，兩位200勝級強投韋藍德（Justin Verlander）、薛爾瑟（Max Scherzer）生涯首次同台較勁，但比賽卻呈現一面倒狀態，太空人一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）3局上敲出驚天動地的滿貫炮，一舉將比數拉開，太空人連續3場比賽得分上看雙位數，意外遭到洋基橫掃後，太空人累積的怒火一次爆發，以優勢火力解決遊騎兵，拿下3連勝。

兩人早在老虎時期就已聯手，韋藍德是球隊自選自養的王牌球星，曾在2011年賽季拿下投手三冠王偉業，薛爾瑟則是自響尾蛇轉戰後開竅，2013年以單季21勝3負、勝率8成75的誇張表現，奪下該年賽揚獎。

陸續離開老虎後，也分別在新東家奪下世界大賽冠軍，不過命運又讓他們再次重聚，薛爾瑟、韋藍德先後投靠國聯豪門大都會，再次合組輪值雙王牌，未料大都會戰績太差，球隊毅然決然決定重建，季中交易截止日前將他們送走，韋藍德重回太空人，而薛爾瑟則是加盟生涯第6支隊伍遊騎兵。

根據《ESPN Stats & Info》的推文，這是韋藍德和薛爾瑟生涯首次對決，兩人一共拿下467勝，是自2008年9月20日麥達克斯（Greg Maddux，截至賽前354勝）對陣齊托（Barry Zito，截至賽前122勝）後最多勝的先發對戰組合。

名人堂等級的對決，卻早早在賽事前半段就決定勝負，太空人強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）首局貢獻2分炮，傷癒回歸的布蘭特利（Michael Brantley）也開炮，造成重傷害的是阿布瑞尤的滿貫彈，薛爾瑟前3個半局都有失分，最終留下3局挨3轟失7分，另留下4次三振、2保送後提前退場。

較薛爾瑟年長一歲的韋藍德有了隊友火力掩護，僅在首局遭到西曼（Marcus Semien）首打席開轟、5局因隊友失誤掉1分非自責分，以7局失1分表現上演優質先發，太空人火力全開灌進12分，終場以12比3打爆遊騎兵，太空人依然站在美聯西區龍頭，苦吞敗戰的遊騎兵以半場勝差掉出外卡資格。