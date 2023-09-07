登山好手曾格爾介入富商陳坤保婚姻，遭元配岳啟儒求償，士林地院7日開庭，岳、曾均委託訴訟代理人出庭，言詞辯論後，法官諭知10月6日宣判，庭後曾格爾代理人表示，曾謝謝大家關心，請大家多關注在她的登山計畫。

岳啟儒的辯護人主張，曾格爾提出陳坤保已和岳啟儒離婚訊息是變造的，認為曾明知陳仍有婚姻狀態，與岳並未離婚，兩人仍有親密接觸。岳啟儒的律師製作投影片，指出陳坤保傳訊給曾「先前已經離婚」，前一句是「妳好嗎」，下一句是「新年快樂」，前後語意不通，代表證據是經過變造。

岳訴訟代理人當庭指出曾的證據是經過變造，曾提出的畫面，右上角沒有圖示，與一般iphone畫面不同，除了「已經離婚」以外，還有「你在生氣嗎？」、「我擔心」等都是造假。

曾的訴訟代理人否認變造證據，並指陳坤保每隔2、3天都會傳訊息給曾，而且臉書的訊息是可以刪改，堅持曾認定陳已離婚，否認侵權行為，法官諭知辯論終結，10月6日下午4點宣判。

全案起源於，曾格爾與已婚的陳坤保入住高檔溫泉三二行館，事後互傳訊息「昨晚沒防護，記得買藥吃」，元配岳啟儒因iPad帳號同步，意外發現先生婚外情，去年9月提告侵害配偶權，求償2百萬元，而陳坤保出庭作證，庭後透過律師發聲明，承認和曾格爾一起泡湯「確實有肢體上的親密接觸」。