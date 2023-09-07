當生成式人工智慧（AI）成為各界追逐焦點時，曾經的當紅炸子雞「元宇宙」似乎已然銷聲匿跡。大陸技術經濟觀察家瞬雨撰文表示，元宇宙開放式的技術框架，既是優點也是缺點。除非元宇宙能真正成為所有數據的共同客體，被人類生活所錨定，也才能找到其永恆存在價值。

瞬雨在大陸《環球時報》撰文指出，元宇宙是真的過氣了嗎？還是只是暫時蟄伏，等待下一次爆發？每當一個技術領域被重新「發明」，往往會被冠以一個全新的概念。有人把這種現象歸結為「新瓶裝舊酒」，而我更願意把它看作是該技術領域的一次全面反覆運算。

文章表明，元宇宙的概念興起，就是虛擬實境又一次被「發明」。15年前被發明，虛擬實境創造第二人生浪潮（第二人生是一個基於網路的虛擬世界）。上一次被發明則是在9年前，虛擬實境掀起網路的VR旋風。而被稱為元宇宙的這一次，則是在硬體技術不斷完備的基礎上，試圖將社交、工作和遊戲娛樂等功能都囊括其中。

縱觀其發展歷程，可以看到，每一次在軟體技術、硬體設備以及相關領域有重大突破的時候，虛擬實境都會迎來一次重新「發明」。但一項技術、一個領域，究竟要經歷多少次發明和重構，才能真正走向成熟？抑或是徹底死亡呢？

瞬雨認為，元宇宙目前的最大問題在於，每個廠商甚至每個人都可以創造自己的元宇宙。開放式的技術框架，既是優點也是缺點。優點在於可以吸納和包容更多的創新，而與之相伴的缺點則是分裂性。就像貨幣，理論上可以由每個主體自行創造的。但是如果每個人都創造自己的貨幣，那麼誰來使用呢？

瞬雨直言，虛擬實境和元宇宙曾經被認為是Web3.0的熱門候選者。但現在提到Web3.0，更多人看好語意網和區塊鏈，推崇理解式的智慧交互和去中心化的開放式網路。這說明現實需求並不會以人們的設計規畫為導向。

文章稱，歐盟剛剛提出的Web4.0，將「物理世界和虛擬世界無縫融合」推到台前。錨定現實世界，避免徹底的虛擬造物。這是Web4.0為虛擬實境提供的一次全新的機會。如果能夠形成行業發展共識，也許會在未來幾年讓虛擬實境再次被發明，重構元宇宙的技術版圖。

瞬雨強調，貨幣只有成為所有商品的共同客體，被人類生產所錨定，才能獲得價值。對於元宇宙而言，除非有一天它能夠成為所有數據的共同客體，被人類生活所錨定，它才能獲得它的恆定價值。