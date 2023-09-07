台南環境聯盟前理事長黃安調今天也一同到現場向市府提出呼籲，他提到，高雄市是工業城市，地下水品質不一、很可能有有害物質，不應該讓民眾有無自來水可用之困境。（記者林雅惠攝）

高雄市鳳山區仙公廟附近70多年的老社區，居民抱怨疑因水利局排水規劃出問題，導致每逢大雨就易出現淹水，苦不堪言，今天社區10餘位住戶與台南環保聯盟在社區巷口召開記者會，怒喊「排水規畫出問題、淹水淹到心很疲」，呼籲市府有關單位應盡早出面協助處理，不要讓他們變成二等公民。

高雄市政府水利局表示，五甲一路213巷50弄有積淹水情形，水利局並未曾接獲相關通報，經勘查該巷道為3米寬無尾巷道，因無水溝導致下雨有積淹水情形，由於該處土地為私人所有，後續將請區公所取得土地同意書評估辦理改善。

當地民眾表示，這裡過去原本是有兩線排水道，其中一線在幾年前已經被土方填平，而另一線水道目前則是與隔壁大樓屋頂排水共用，僅存一線的排水道讓這個社區只要每逢大雨就會排水不及、直接回灌到社區變成淹水。

住戶鞏小姐說，過去這裡還曾因為淹水發生過觸電事件，這幾次颱風來都讓他們擔心的不得了；「住的都是長輩、最手足無措的居民！」

在野黨高雄主委林于凱表示，「這是市議會旁邊的社區，居然70年沒有自來水可用」，排水系統沒有進步反而退步，希望高雄市議會能監督市府，協助在地居民解決問題。

台南環境聯盟前理事長黃安調今天也一同到現場向市府提出呼籲，他提到，高雄市是工業城市，地下水品質不一、很可能有有害物質，不應該讓民眾有無自來水可用之困境。

對此，黃晧芸表示，目前自來水案件正循自來水法第61-2條處理當中，希望能盡早協助當地住戶申請到自來水。