這位資產管理公司Research Affiliates的創始人認為，這檔半導體股是「教科書等級的巨大市場幻覺」。

輝達泡沫破滅會整垮整個市場嗎？阿諾特直言：「很有可能」。

在AI狂熱帶動下，輝達今年來股價上漲了兩倍多，其股價和估值可能泡沫化的風險並不是新聞，之前已有一些市場人士提出警告。

許多投資人認為輝達處於搶佔AI龐大商機的絕佳領先位置，但也有一些專家警告該公司股價已經高得離譜，其估值根本不切實際。輝達的本益比高達117倍，而整個標普500指數的本益比也不過26倍。

阿諾特表示，過度自信的市場將未來光明的商業前景轉變為當前更加耀眼的股價水準，這實在有違常理。輝達是當今這個類型的典範：一家定價超越完美的偉大公司。

他並表示，投資人紛紛湧進輝達，認為該公司高達1.2兆美元的市值使其成為一個「安全的投資」。但輝達並不是「大到不能倒」，而是「大到不能成功」。

他表示，「我們可能錯了，輝達將開創出令人難以置信的局面，並在未來10年內再漲個10倍」，這樣的風險也許有可能，但我想說，這是不合理的，因此我認為可以稱之為泡沫。